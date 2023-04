Xbox Series X|S, che succede? 'Molti si pentono di averle comprate', per Jeff Grubb

Dopo aver spinto Aaron Greenberg a difendere Hi-Fi Rush dall'accusa di 'fallimento commerciale', il giornalista e insider Jeff Grubb afferma che tra le alte sfere di Microsoft starebbe serpeggiando un certo malumore per l'andamento della divisione Xbox.

Nel corso dell'ultimo podcast tenuto da Grubb, il giornalista di VentureBeat ha fatto emergere quella che, a suo dire, sarebbe l'insoddisfazione della casa di Redmond per l'andamento del team Xbox: "Posso solo dirvi che non sono convinti, anzi, sono turbati. Se facciamo il punto della situazione e cerchiamo di capire come stanno andando le cose, ci accorgiamo che molte persone stanno cominciando a pentirsi di aver comprato una console Xbox".

A detta di Grubb, l'insoddisfazione della community verdecrociata sarebbe dovuta a molteplici fattori, tra questi la semplice constatazione che "lo scorso anno Microsoft non ha saputo lanciare nemmeno un'esclusiva first party di peso. D'accordo, è stato fantastico avere sempre a disposizione qualcosa di nuovo con cui giocare (riferendosi al Game Pass, ndr), ma molti si pentono di aver comprato Xbox".

Con il lancio imminente di Redfall e l'approdo sul mercato di Forza Motorsport e Starfield pianificato per il 2023, la speranza dell'utenza Xbox è ovviamente quella di veder invertita la tendenza degli ultimi anni, una fase che ha visto Microsoft impegnata a rimpolpare di contenuti il catalogo del Game Pass per sopperire alle lunghe attese patite dai giocatori Xbox Series X|S (come pure dagli utenti PC e Xbox One) per il lancio delle esclusive first party degli Xbox Game Studios.

E voi, cosa ne pensate al riguardo? Ritenete che il pessimismo di Grubb sia giustificato o reputate 'ingenerose' le dichiarazioni del giornalista di VentureBeat, specie alla luce del lavoro svolto da Microsoft con il Game Pass? Fatecelo sapere con un commento, non prima però di leggere il nostro speciale sul futuro di Xbox tra certezze, dubbi e sfide importanti.