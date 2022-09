Xbox Series X|S: suono d'accensione troppo rumoroso? Arriva l'opzione per mutarlo

L'update di settembre di Xbox Series X|S ha introdotto una miriade di migliorie ora disponibili per tutti i possessori delle console current gen. Agli utenti iscritti al programma Xbox Insider, Microsoft concede presto una curiosa opzione bonus, che sta già facendo la felicità di numerosi giocatori.

Basandosi sul feedback ricevuto dai suoi utenti, Microsoft ha deciso di introdurre un'opzione che consenta di mutare il suono di accensione di Xbox Series X|S. Seppur ritenuto generalmente gradevole ed elegante, il volume dell'audio che annuncia l'avvio della console ed accompagna l'apparizione del logo Xbox è ritenuto eccessivamente alto da molti giocatori. Questo può costituire un problema non da poco, ad esempio, per quei giocatori che amano giocare in notturna a cui capita, inavvertitamente, di disturbare le altre persone in casa.

Il nuovo aggiornamento in anteprima verrà distribuito ai membri del ring Alpha del programma Xbox Insider. Se ne fate parte, potrete disattivare i suoni di avvio andando su Impostazioni > Generali > Volume e uscita audio > Opzioni aggiuntive. A giudicare dalle reazioni estasiate su ResetEra, è molto probabile che Microsoft confermerà la novità per tutti gli utenti una volta che avrà distribuito un nuovo update pubblico.

Tra le varie migliorie introdotte con il nuovo aggiornamento, Microsoft ha anche modificato il sistema DRM di Xbox Series X|S, che ora offrono un accesso più libero ai giochi offline.