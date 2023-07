Xbox Series X|S hanno già superato le vendite dell'originale Xbox in Giappone

Dopo aver più che triplicato i numeri di Xbox One, Xbox Series X|S continuano a dare incoraggianti segnali di ripresa per Microsoft per quanto concerne le vendite registrate in Giappone.

Pur non essendo esaltanti se paragonate a quelli delle piattaforme Nintendo e Sony, le cifre delle piattaforme distribuite dal colosso Redmond nel Paese del Sol Levante sono in netta crescita rispetto alla scorsa generazione videoludica, ed un'ulteriore conferma la abbiamo oggi.

Come ci conferma il nuovo report di Famitsu, Xbox Series X|S hanno già oggi superato il numero complessivo di unità vendute in Giappone dalla prima storica Xbox. La console con cui Microsoft esordì nel settore delle home console ha piazzato nel suo ciclo vitale, ormai terminato da un bel pezzo, un totale di 472.992 unità. Con le loro 473.570 unità piazzate, Series X|S hanno quindi superato il capostipite della "stirpe" delle console Xbox.

Rimane ancora distante il record di Xbox 360, ancora oggi la home console di maggior successo nella storia di Microsoft che nel suo ciclo vitale è riuscita a vendere 1.616.218 console in Giappone. Xbox Series X|S hanno ancora il tempo dalla loro parte e non è detto che non possano raggiungere tali cifre, specialmente con Final Fantasy XIV finalmente in arrivo sulle piattaforme Microsoft.