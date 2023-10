Xbox Series X|S: 'Svegliati e Sogna' con il nuovo spot di Microsoft

Dopo aver ricevuto l'apprezzamento di Todd Howard per i meme della campagna 'Power Your Dreams', la divisione verdecrociata di Microsoft guarda alla finestra commerciale più redditizia dell'anno con uno evocativo spot dedicato a Xbox Series X|S e ai suoi titoli più importanti.

Il video confezionato dal team promozionale della casa di Redmond ripercorre la giornata di una videogiocatrice dando colore a una grigia e piovosa giornata con il caleidoscopico multiverso di esperienze interattive da vivere sulle piattaforme della famiglia Xbox Series X|S.

Nello spot ritroviamo perciò il simpatico companion robot Vasco con delle scene inedite dello spettacolare trailer live action di Starfield, oltre a delle sequenze in cinematica che proiettano la protagonista del video nelle dimensioni di Hellblade 2 Senua's Saga e Forza Motorsport. Nella parte finale del filmato, trovano spazio anche le numerose collaborazioni tra Microsoft e CD Projekt per il rilancio di Cyberpunk 2077 e viene aperta una finestra sul futuro della casa di Redmond, e dello stesso ecosistema di videogiochi e servizi verdecrociati, con il riferimento all'acquisizione ufficiale di Activision, Blizzard e King rappresentato da Call of Duty e dalla sua iconica mappa Nuketown.

