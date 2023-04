Xbox Series X|S, meglio tardi che mai: arrivano le Schede di Espansione 'economiche' di WD

Stando a quanto apparso sul sito del noto rivenditore di elettronica statunitense Best Buy, Western Digital sarebbe in procinto di lanciare sul mercato una versione più 'economica' delle Schede di Espansione di memoria per console Xbox Series X|S.

Il portale americano di Best Buy riporta a listino una nuova scheda di espansione da 1TB prodotta proprio da Western Digital e venduta a 179,99 dollari, un prezzo inferiore di 40 dollari rispetto all'omologa scheda Seagate. Se confermato, l'ingresso di Western Digital nel settore delle schede di espansione per Xbox Series X|S con prodotti dal prezzo così concorrenziale dovrebbe spingere Seagate a 'ritoccare al ribasso' il prezzo di quelle che, attualmente, risultano essere le uniche schede di espansione ufficiali disponibili sul mercato.

I giornalisti di The Verge hanno chiesto lumi a Microsoft, ma la casa di Remdnond non ha ancora fornito delle precisazioni sul possibile accordo siglato con Western Digital per alimentare la concorrenza tra produttori di schede di espansione per Xbox Series X|S.

A chi ci segue, ricordiamo che le cartucce in questione si basano sulla stessa tecnologia dell'SSD interno delle console Xbox di ultima generazione e, di conseguenza, sfruttano la Velocity Architecture di Xbox Series X|S: si tratta quindi dell'unica soluzione a disposizione dei possessori delle nuove piattaforme Xbox per aumentare lo spazio di archiviazione per videogiochi current-gen.