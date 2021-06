Xbox Series X|S: i team indie giapponesi con i dev kit non sono mai stati così tanti

Mentre il marchio Xbox continua ad avere sempre più successo in Giappone, arrivano nuove informazioni sulla strategia di Microsoft per far crescere il brand nei territori dove ha sempre faticato a vendere.

Nel corso di un'intervista a IGN Giappone il business lead for Asia di Xbox, Jeremy Hinton, ha dichiarato infatti che mai come oggi le software house indipendenti con sede in territorio giapponese hanno avuto a disposizione lo stesso numero di kit di sviluppo.

Ecco di seguito le parole di Hinton:

"Di recente abbiamo migliorato il nostro legame con gli sviluppatori indie giapponesi e non abbiamo mai visto così tanti sviluppatori in possesso di dev kit in questo paese. La scena indipendente giapponese è in continua crescita e stiamo tenendo la situazione sott'occhio."

"Noi di Xbox non guardiamo solo ai mercati dove abbiamo già successo, ma anche a quelli in crescita ed è evidente che quello giapponese è uno di quelli che non possiamo ignorare. Il Giappone rappresenta il mercato che sta crescendo più in fretta nel mondo, soprattutto negli ultimi 12 mesi."

A tal proposito, il portavoce di Xbox ha confermato come tutte le prossime esclusive verranno tradotte sin da subito anche in lingua giapponese, così da poter arrivare in contemporanea anche in questo territorio.