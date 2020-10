Xbox Series X|S: Twitter accoglie le icone ufficiali delle console next-gen

L'arrivo di Xbox Series X e Xbox Series S sugli scaffali di tutti i negozi è sempre più vicino e anche su Twitter ci si sta preparando al debutto delle due console di prossima generazione targate Microsoft.

D'ora in poi, come spesso accade nelle grandi occasioni sul social network, tutti coloro i quali utilizzeranno gli hashtag ufficiali delle console next-gen vedranno spuntare anche una piccola icona raffigurante la console citata all'interno del messaggio. Come suggerisce la stessa Microsoft con un tweet, gli hashtag ufficiali sono #XboxSeriesX e #XboxSeriesS e chiunque disponga di un account Twitter può iniziare ad utilizzarli senza alcun tipo di limitazione. Vi ricordiamo che il social non è nuovo a questo tipo di iniziative e anche in occasione del lancio di prodotti molto importanti come Death Stranding, Ghost of Tsushima e altri ha dato il via ad iniziative simili. Chissà se nelle prossime settimane vedremo spuntare anche l'icona ufficiale della console Sony, visto che ormai PlayStation 5 è nelle mani delle principali redazioni internazionali.

Vi ricordiamo che Xbox Series X e Series S arriveranno in tutti i negozi a partire dal prossimo 10 novembre 2020 e sulle nostre pagine potete trovare la pagina dedicata proprio alle console della famiglia Xbox Series.