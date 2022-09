Xbox Series X|S e One, nuovo firmware Insider: la chat Discord è ancora più chiara

Questo mese la chat di Discord è finalmente arrivata su Xbox One e Xbox Series X|S, permettendo a tutti gli utenti verdecrociati di approfittare del servizio in maniera del tutto gratuita grazie ad un'interfaccia integrata nel sistema. Il lavoro di Microsoft, in ogni caso, non si è certamente concluso lì...

I tecnici di Redmond hanno continuato a lavorare per perfezionare l'integrazione con Discord e il frutto del loro lavoro è finito in un nuovo aggiornamento dedicato al canale Alpha del segmento Insider, contrassegnato dalla sigla 2210.220920-2200. Tra le altre cose, i tester possono ora godere di una nuova funzione per la soppressione dei rumori che rende le conversazioni vocali di Discord ancora più pulite, a tutto vantaggio della chiarezza della comunicazione che nei momenti più concitati delle partite si rivela essenziale.

L'aggiornamento di sistema 2210.220920-2200 ha anche risolto un problema con Spotify, che di tanto in tanto produceva dei riverberi e delle eco con la funzione Windows Sonic attiva, e sistemato dei testi dell'interfaccia in alcune lingue non meglio specificate. L'update continuerà ad essere testato nel segmento Insider per diverse settimane, successivamente, se tutto andrà per il verso giusto, verrà messo a disposizione di tutti gli utenti di Xbox.

Nel caso ve lo foste perso, segnaliamo che il recente aggiornamento pubblico di settembre per Xbox Series X|S e One ha rinnovato l'interfaccia della libreria e ha aggiunto la possibilità di personalizzazione il colore del pulsante Xbox dei nuovi controller Elite Wireless 2 Core, un'opzione per scegliere il disco preferito per l'installazione dei giochi e la soppressione dei rumori per la chat integrata di Xbox (non Discord).