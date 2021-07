Xbox Series X|S: il nuovo update per gli Insider risolve i problemi del Quick Resume

Gli utenti Xbox facenti parte del programma Insider ed inclusi all'interno del rig Alpha Skip-Ahead riceveranno presto un nuovo update da scaricare sulle proprie Xbox Series X|S. Microsoft ha lavorato a dei nuovi fix per le sue console e saranno presto testabili in anteprima in attesa che l'update venga pubblicato ufficialmente per tutti.

La novità più importante è costituita da un fix riguardante il Quick Resume. Come riportato da alcuni utenti, la feature di Xbox Series X|S che permette di switchare rapidamente tra un titolo e l'altro mostra in certi casi uno schermo nero alla sua attivazione, rendendo dunque impossibile riattivare un gioco avviato precedentemente e lasciato in stand-by. Con l'aggiornamento, la questione dovrebbe essere risolta.

La patch introdurrà poi alcune aggiunte e migliorie alla localizzazione, che dovrebbe risultare più fedele e accurata nei confronti delle lingue di svariati paesi. Potrebbe essere questa una prima risposta a quei giocatori al di fuori delle regioni anglosassoni che richiedevano maggiore cura e attenzione da parte di Microsoft.

Tra le patch note vengono segnalati ancora numerosi problemi noti a cui il team di Xbox continua a lavorare, e che verranno probabilmente corretti con delle future patch.

Il precedente update per gli Insider aveva corretto alcuni problemi legati all'audio e aggiornato il browser di Microsoft Edge.