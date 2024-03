Xbox Series X|S, uscita del nuovo controller per aprile: feedback aptico all'orizzonte?

Dopo essere iniziato nel migliore dei modi con l'espansione del Design Lab per i controller Xbox Series X|S, il 2024 prevede aria di novità per la divisione gaming di Microsoft. Aprile potrebbe essere foriero di cambiamenti nell'ecosistema Xbox: secondo il noto insider billbil-kun, è prevista l'uscita di un controller inedito per Xbox Series X|S.

Secondo quanto riportato dalla fonte appena citata, le prossime settimane saranno caratterizzate dall'approdo sul mercato di Xbox Sebile (nome in codice), che è trapelato a seguito di un errore correlato ad alcuni documenti pubblicati dalla Federal Trade Commission. Sappiamo che Microsoft è alla ricerca di nuove soluzioni per hardware e controller in arrivo per Natale, ma stando alle parole di billbil-kun manca molto meno all'uscita della suddetta periferica.

Xbox Sebile sarebbe "basato sul controller DualSense di Sony, con un feedback aptico molto preciso". Attualmente non si conoscono molti dettagli sul nuovo modello di joypad prossimo al debutto, benché si vociferi che il nome dell'accessorio wireless sarà "Nocturnal Vapor". Quanto bisognerà attendere per poter ricevere le prime conferme su quanto dichiarato sopra? Per la fonte della notizia non manca molto: infatti, i preordini dovrebbero iniziare dal 2 aprile e verrà rilasciato il 9 aprile 2024 sul mercato. Si tratta di tempistiche brevi; perciò, in attesa di dettagli ufficiali da Microsoft, non ci resta che attendere l'arrivo della prima settimana del mese prossimo.

