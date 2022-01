Xbox Series X|S: vendite superiori a qualsiasi altra console Microsoft, dice Phil Spencer

Dopo aver parlato dei rapporti cambiati tra Microsoft e Activision a seguito delle accuse di discrimnazione piovute sulla compagnia di Call of Duty, Phil Spencer torna a discutere di Xbox Series X|S e delle performance di vendita offerte dalla console next-gen a poco più di un anno dal lancio.

Pur non specificando le cifre in questione, Spencer ha assicurato che il ritmo di vendita che sta caratterizzando il ciclo vitale di Xbox Series X|S supera quello di qualsiasi altra home console da gaming mai immessa sul mercato da parte di Microsoft.

"L'aumento della popolarità dei giochi è stata una sorpresa per noi... (A causa della pandemia). La produzione delle console è in realtà più grande che mai, è la domanda che sta superando l'offerta per tutti noi. In questo momento abbiamo venduto più console appartenenti a questa generazione, ovvero Xbox Series X e Series S, rispetto a qualsiasi altra nostra console".

Stando alle dichiarazioni di Spencer, sembra probabile che la base installata di Xbox Series X|S possa crescere in maniera considerevole nel corso dei prossimi anni , soprattutto nel momento in cui la crisi dei semiconduttori cesserà e l'offerta potrà finalmente stare al passo della domanda. A dicembre Xbox Series X|S ha fatto registrare numeri da record in UK.