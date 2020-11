Xbox Series X|S vs PS5, parla Phil Spencer: accessibilità e potenza i focus Microsoft

Di recente, la redazione del magazine nipponico Famitsu ha avuto l'opportunità di discorrere con Phil Spencer dell'imminente lancio delle console di prossima generazione.

Nel corso della chiacchierata sono stati affrontati molteplici temi, tra i quali quello degli obiettivi di diffusione di Xbox Series X ed S in Giappone. Durante l'incontro, l'intervistatore ha inoltre domandato al dirigente verdecrociato di esprimere la propria opinione su PlayStation 5. Nel replicare, Phil Spencer ha posto l'accento su quelli che ritiene essere i punti di forza dell'offerta next gen assemblata da Microsoft. In particolare, il responsabile della divisione Xbox si è detto fiducioso sul lancio di Xbox Series X e Xbox Series S, poiché gli hardware rappresentano rispettivamente la console più potente e la console più accessibile disponibili sul mercato.



A ciò, ha aggiunto Phil Spencer, bisogna inoltre affiancare l'opportunità rappresentata da Xbox Game Pass e xCloud, che offrono la possibilità di fruire dei contenuti non solo su console, ma anche su PC e dispositivi mobile. Una feature che il dirigente non esita nel definire come un "incredibile elemento distintivo". Complessivamente, l'artefice dell'immagine odierna di Xbox identifica nella next gen in arrivo numerosi vantaggi in termini di varietà dell'offerta e di identità: saranno sufficienti a garantire un grande lancio di Xbox Series X e Xbox Series S?