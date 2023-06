Xbox Series X|S: WD precede lo Showcase e svela le nuove Schede di Memoria 'economiche'

Il leak di Billbill-kun sull'imminente annuncio delle Schede di Espansione 'economiche' di WD per Xbox Series X|S vengono confermati da Western Digital: l'azienda californiana ha infatti preceduto l'Xbox Showcase lanciando sul mercato le nuove memorie esterne per console Microsoft di ultima generazione.

A partire da oggi martedì 6 giugno, le nuove Schede di Espansione per Xbox Series X|S di Western Digital sono ufficialmente in vendita negli Stati Uniti al prezzo di 79,99 e 149,99 dollari nei 'tagli' da 512GB e 1TB.

Come per le memorie esterne di Seagate, le nuove soluzioni targate WD sfruttano appieno l'Xbox Velocity Architecture delle piattaforme Microsoft più moderne, garantendo uno spazio di archiviazione più ampio per la fruizione dei videogiochi di ultima generazione.

Come suggerito da Billbill-kun, ogni Scheda di Espansione di Western Digital venduta dall'azienda tecnologica californiana viene accompagnata da un codice promozionale che consente agli utenti di ottenere un mese di abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate.

Nell'attesa di conoscere il prezzo e le tempistiche lancio in Europa delle nuove memorie esterne di WD, vi lasciamo in compagnia del nostro approfondimento sui giochi confermati e sugli annunci previsti dell'Xbox Games Showcase che si terrà domenica 11 giugno a partire dalle ore 19:00.