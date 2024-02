Xbox Series X|S: c'è lo strumento 'aggiusta-levette' tra le novità dell'Update di Febbraio

Dalle colonne di Xbox Wire, il team social di Microsoft ci informa della partenza ufficiale del rollout dell'aggiornamento firmware di febbraio 2024 per Xbox Series X|S e Xbox One: ecco tutte le novità dell'update.

La prima novità segnalata dal Team Xbox riguarda l'arrivo della preannunciata funzione che introduce i controlli touch 'universali' su Xbox Series X|S. Una volta effettuata l'installazione dell'aggiornamento firmware, i possessori di una console Xbox di questa o della passata generazione possono sfruttare il proprio dispositivo mobile per navigare in remoto nella dashboard e fruire qualsiasi tipo di videogioco senza l'ausilio di un controller Bluetooth.

Ad accompagnare i controlli touch 'universali' troviamo poi uno strumento di ricalibrazione per le levette analogiche di tutti i controller Xbox Wireless ufficiali (particolarmente utile per reimpostare la 'zona morta' e la sensibilità degli analogici in base alle proprie necessità e ad eventuali 'problemi minori' derivanti dall'usura del pad).

Non meno importanti sono poi gli interventi compiuti da Microsoft per aggiungere una nuova opzione di restrizione per l'accesso degli account, una funzione che dovrebbe rendere più semplice per molti giocatori accedere a una console Xbox condivisa in luoghi pubblici come gli ospedali. L'Update di Febbraio di Xbox Series X|S e One porta in dote anche dei nuovi filtri di ricerca per Giochi e App all'interno del menù, come i filtri per l'accessibilità, le lingue supportate e le caratteristiche tecniche legate, ad esempio, alla presenza o meno di layout personalizzati di controlli virtuali nella riproduzione remota o su Xbox Cloud Gaming.

Nell'elenco stilato da Microsoft non trova però spazio la funzione, attualmente in fase di testing, che promette di mettere il turbo ai download su console Xbox mentre si gioca.