Xbox Series X: un 2024 promettente? 5 esclusive Microsoft da tenere d'occhio

Dopo aver visto le esclusive PS5 più promettenti del 2024, diamo una occhiata anche a cosa bolle in pentola negli studi Microsoft, tenendo presente che al momento sono poche le esclusive degli studi interni annunciate per il prossimo anno con una data precisa. Ecco 5 giochi esclusivi Xbox Series X, sperando possano davvero uscire nel 2024.

Avowed

Avowed di Obsidian non si è praticamente mai visto nel 2023 (e in realtà nemmeno nel 2022), dopo il teaser di annuncio il gioco è scomparso ma secondo alcuni rumor lo sviluppo starebbe procedendo senza particolari intoppi. Il 2024 sarà l'anno giusto? La lineup Xbox ha proprio bisogno di giochi di questo tipo e la speranza è che Obsidian riesca a concludere lo sviluppo in tempo per un lancio tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno.

Senua's Saga Hellblade 2

Annunciato addirittura nel 2019 come primo gioco per Xbox Series X, Hellblade 2 deve ancora uscire ma negli anni Ninja Theory ci ha aggiornato tempestivamente sulle sessioni di motion capture e sulle novità introdotte al gameplay. Forte di un comparto tecnico di assoluto spessore, Senua's Saga Hellblade 2 è uno dei giochi più attesi dai possessori di Xbox, purtroppo il lancio nel 2024 non è confermato.

Clockwork Revolution

Non solo Clockwork Revolution di inXile non ha una data di uscita, ma nemmeno una finestra di lancio indicativa o un anno di riferimento, dunque la pubblicazione nel 2024 resta una vera chimera, ma noi vogliamo crederci. Dal materiale mostrato, Clockwork Revolution sembra riprendere le atmosfere di BioShock Infinite e noi siamo fiduciosi delle capacità di inXile di sfornare un titolo di alto profilo. Bisogna solo capire quanto tempo ci vorrà.

S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl

S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl lo abbiamo visto alla Gamescom e purtroppo non era in formissima, il gioco sembra aver subito un discreto downgrade grafico e assolutamente non è ancora pronto per un lancio, da qui la decisione di rinviarlo al 2024. Il team di GSC Game World sta lavorando da mesi in condizioni delicate a causa del conflitto tra Russia e Ucraina, la situazione è piuttosto precaria, speriamo che lo studio possa trovare la serenità necessaria per concludere i lavori e apportare le dovute migliorie prima del lancio.

Microsoft Flight Simulator 2024

Granitico: Microsoft Flight Simulator ha riscosso un notevole successo ed è ancora oggi metro di paragone per quanto riguarda le simulazioni di volo. Microsoft Flight Simulator 2024 promette di migliorare quanto di buono fatto con il predecessore, alzando ulteriormente l'asticella dal punto di vista tecnico e contenutistico.