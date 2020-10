Xbox Series X, 4 settimane al lancio: Microsoft promette novità e iniziative

Il conto alla rovescia per il debutto della next gen ha ormai preso ufficialmente il via: manca infatti meno di un mese al lancio di Xbox Series X e Xbox Series S sul mercato, con le console Microsoft che anticiperanno di qualche giorno l'esordio di PlayStation 5.

Ebbene, sembra proprio che queste ultime quattro settimane saranno particolarmente intense per il colosso di Redmond. A confermarlo è Josh Munsee, Senior Marketing Manager presso Xbox, dalle pagine del proprio account Twitter. "So che continuiamo a ripeterlo, - scrive - ma abbiamo davvero altre novità in arrivo. Questo è l'avvio della nostra campagna marketing, ma nelle ultime quattro settimane prima del lancio avremo tantissime iniziative globali, con attività e contenuti in programma. Sarà divertentissimo!".



Insomma, sembra proprio che in casa Microsoft l'entusiasmo al momento sia alle stelle. Josh Munsee non è sceso nel dettaglio, ma tra gli appuntamenti già confermato figura l'edizione 2020 dell'Xbox Fan Fest. Evento sul quale circolano già rumor legati a nuovi annunci degli Xbox Game Studios. Dopo l'ingresso di Zenimax nella famiglia Xbox, non mancano inoltre le indiscrezioni su possibili nuove acquisizioni Microsoft. Che cosa sperate abbia in serbo per le prossime settimane il team verdecrociato?

In chiusura, ne approfittiamo per rammentarvi che quest'oggi la Redazione sarà in diretta per giocare con Xbox Series X sul Canale Twitch di Everyeye: vi aspettiamo a partire dalle 18:00, non mancate!