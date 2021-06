Xbox Series X: 4K/120Hz con Dolby Vision su alcuni TV OLED LG grazie all'ultimo update

I fortunati possessori di uno degli ultimi modelli di televisori OLED di LG possono ora attivare il Dolby Vision su Xbox Series X senza però rinunciare ad altre importanti funzionalità.

Grazie all'ultimo firmware dei modelli C1 e G1 di televisori targati LG, questi sono diventati i primi in assoluto a poter sfruttare il Dolby Vision su Xbox Series X|S alla risoluzione 4K e a 120 fotogrammi al secondo. L'aggiornamento disponibile per queste TV OLED permette anche di attivare l'AMD FreeSync sulla console di nuova generazione Microsoft senza che venga disattivato il Dolby Vision.

Al momento si tratta degli unici due modelli di TV in assoluto che possono supportare questa feature, ma è probabile che nelle prossime settimane arriveranno altri firmware in grado di sbloccare le medesime funzionalità anche su modelli meno recenti (a patto che supportino i 120Hz a 4K, ovviamente), sui quali vi è ora il limite dei 4K/60Hz quando il Dolby Vision è attivo.

Vi ricordiamo che al momento il Dolby Vision non è disponibile su PlayStation 5, ma negli scorsi giorni Microsoft ha categoricamente smentito l'esistenza di un accordo di esclusività per il Dolby Vision su Xbox Series X. Non è quindi da escludere che tali funzioni possano arrivare in futuro anche sulla console Sony.