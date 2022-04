Xbox Series X: oltre 700 giochi in offerta con gli sconto di primavera

Da oggi e fino al 21 aprile su Xbox Store sono in corso gli Spring Sale, i saldi di primavera su una selezione di videogiochi per Xbox One e Xbox Series X/S, non solo giochi recenti ma anche classici Xbox Original e Xbox 360.

La lista dei giochi in sconto su Xbox Store è sterminata e include tra gli altri Diablo 2 Resurrected, Forza Horizon 5, WWE 2K22, OlliOlli World, Immortals Fenyx Rising, Grand Theft Auto V Premium Edition, Halo Infinite, Rainbow Six Siege Deluxe Edition, Destiny 2 La Regina dei Sussurri, Hot Wheels Unleashed, Jurassic World Evolution 2, Microsoft Flight Simulator, The Witcher 3 Wild Hunt, Watch Dogs Legion, Red Dead Redemption 2 tantissimi altri.

In totale sono oltre 700 i giochi in offerta, sono previsti anche sconti aggiuntivi per gli abbonati Xbox LIVE Gold e Xbox Game Pass Ultimate, la percentuale di sconto in molti casi supera il 65% rendendo quindi particolarmente conveniente l'acquisto in formato digitale.

Queste offerte si uniscono ai Deals with Gold della settimana su Xbox Store, gli sconti esclusivi per gli abbonati Xbox LIVE Gold e Xbox Game Pass, con decine di giochi in offerta per Xbox One, Xbox Series X/S e una selezione di titoli Xbox Original e Xbox 360.