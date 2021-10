Xbox Series X accoglie la dashboard in 4K: le novità dell'aggiornamento di ottobre 2021

Xbox si aggiorna. L'update di ottobre 2021 per Xbox Series X/S e Xbox One porta con sé una serie di novità molto interessanti per tutti i giocatori.

La più rilevante riguarda gli utenti di Series X, la cui dashboard si aggiorna per supportare a pieno il 4K. Ciò comporta icone più pulite, testi ancora più facili da leggere e una resa visiva generale nettamente migliorata, per la gioia di coloro che utilizzano il più performante sistema Microsoft sui migliori televisori 4K disponibili sul mercato. Altra feature intrigante, disponibile su tutte le piattaforme, è la Xbox Night Mode, che non si limita ad essere semplicemente attivata o disattivata a piacimento: gli utenti potranno infatti regolare diverse impostazioni quali ad esempio la luminosità dello schermo o l'illuminazione del controller. E ancora, arrivano anche i Quick Settings nella Guida Xbox, che consentiranno di regolare diverse impostazioni della propria console senza necessariamente dover uscire da un gioco o un'app già avviata.

Molte altre feature sono in fase di test presso gli studi di Microsoft e verranno introdotte nel prossimo futuro, ma l'arrivo di queste novità a lungo richieste incontreranno senza dubbio i favori degli appassionati. Nel frattempo Seagate ha svelato le schede di espansione da 512GB e 2TB per Xbox Series X/S, disponibili per gli ultimi mesi del 2021. Siete riusciti invece ad ottenere il minifrigo Xbox Series X già sold out in Italia?