Xbox Series X acquistata da una mamma, ma scambia la console col mini-frigo

Alla fine è successo: una mamma ha provato a fare un gradito regalo a suo figlio in occasione delle festività natalizie e si è diretta in negozio per acquistare una Xbox Series X, scambiando però la console next-gen con il mini-frigo realizzato da Microsoft ad immagine e somiglianza della piattaforma next-gen.

Il buffo racconto è stato riportato sulle pagine del forum NeoGaf, dove leggiamo di una povera mamma covinta di essere riuscita, per un colpo di fortuna, a trovare una Xbox Series X disponibile tra gli scaffali del negozio. Sappiamo molto bene come la console, esattamente come accade nel caso di PlayStation 5, sia vittima di una grave esiguità di scorte a causa della crisi dei semiconduttori, e riuscire ad imbattersi in un pezzo disponibile sembrava sin troppo bello per essere vero.

Infatti, il figlio che avrebbe dovuto ricevere in regalo la console next-gen si è rapidamente reso conto dell'ingenuo errore commesso dalla mamma, che si è portata a casa il mini-frigo di Xbox Series X, a cui Microsoft ha pensato per rispondere in maniera arguta al meme creato dagli utenti che ironizzavano sul design della home console.

C'è da dire che sulla confezione del mini-frigo di Xbox Series X è apposta una scritta che specifica chiaramente la natura del prodotto, ma è evidente come la trovata di Microsoft possa ugualmente mettere in confusione i consumatori. Ironico, infine, pensare che persino il mini-frigo di Xbox Series X è andato incontro al sold-out, anche a causa dei soliti scalper che all'uscita hanno rivenduto il prodotto al doppio o al triplo del suo prezzo di listino.