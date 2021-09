Xbox Series X: ecco l'aggiornamento di settembre con Edge, si può giocare ai titoli Stadia

Importante novità con la nuova dashboard per tutte le console Xbox attualmente in commercio: dopo sei mesi di test da parte di Microsoft, la versione Chromium del browser Edge è ora disponibile su Xbox Series X/S e Xbox One aggiungendo in questo modo diverse funzionalità interessanti.

Adesso, infatti, i giocatori potranno utilizzare il browser per giocare ai titoli presenti su Google Stadia e anche utilizzare Discord, permettendo anche di salvare tutte le impostazioni personalizzate, la cronologia web e i propri elementi preferiti, esattamente come già fa Edge su PC e dispositivi mobile. Garantito anche il supporto a mouse e tastiera, permettendo così di poter utilizzare anche programmi quali Word o Excel, oltre a poterla utilizzare per giocare alle produzioni presenti su Stadia anche senza ricorrere a un controller, oltre a diversi web games quali Krunker e Quake JS. In merito a Discord, su Xbox non è ancora presente un'app apposita, ma è ovviamente possibile entrare nella versione web e partecipare a chat e chiamate vocali, pur non essendo ancora disponibile il supporto al microfono.

Non si potrà invece accedere al servizio streaming di GeForce Now tramite Edge: infatti, NVIDIA continua ad impedire questa possibilità per motivi ancora sconosciuti, nonostante negli scorsi mesi avesse dichiarato di essere al lavoro per integrare in futuro il supporto al browser di Microsoft. In ogni caso, le funzionalità della versione Chromium segnano un gradito passo avanti in termini di funzionalità per tutti gli utenti Xbox.

Nel frattempo il nuovo firmware Xbox Series X resuscita gli avatar Xbox 360 per la gioia dei più nostalgici, mentre Hyperkin lancia la borsa da viaggio per trasportare Xbox Series X/S.