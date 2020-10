Xbox Series X, un'altra acquisizione in arrivo? Riprendono quota i rumor!

Dopo aver sorpreso il pubblico con l'annuncio dell'avvenuta acquisizione dell'intero gruppo Zenimax, comprensivo di tutti i team di sviluppo Bethesda, Microsoft potrebbe avere ancora un grande annuncio da condividere con il pubblico.

Ne hanno di recente discusso diversi addetti ai lavori nel corso dell'ultimo appuntamento con il format XboxEra. Il podcast ha visto tra gli ospiti anche Tom Warren, noto Senior Editor di The Verge. Durante la puntata, che potete visionare in apertura a questa news, si è discusso per alcuni minuti anche di Xbox Game Studios e potenziali nuove acquisizioni.

Dopo aver discusso divertiti della massa critica di rumor e indiscrezioni generate dall'ingresso di Bethesda nei team verdecrociati, gli ospiti hanno offerto alcune considerazioni interessanti. In particolare, Shpeshal Ed, tra i co-host di XboxEra, ha affermato di aver ricevuto informazioni in merito ad "almeno un'altra acquisizione" in arrivo da parte di Microsoft. Nessun dettaglio gli è stato però offerto su quella che potrebbe essere l'identità del team coinvolto. Tom Warren ha commentato cautamente, affermando di non avere informazioni in merito, ma di avere la "sensazione" che qualche novità su questo fronte potrebbe ancora essere in caldo.



Insomma, a un mese di distanza dal lancio delle nuove console Microsoft, i rumor su di un ulteriore ampliamento degli Xbox Game Studios non trovano fine, e vanno ad aggiungersi alle indiscrezioni legate a nuovi annunci durante l'Xbox Fan Fest 2020. In attesa di scoprire se tra queste voci di corridoio si cela almeno un fondo di verità, vi segnaliamo il nuovo speciale sulla retrocompatibilità su Xbox Series X redatto dal nostro Francesco Fossetti.