Xbox Series X: annunci in arrivo? Un intrigante teaser da Microsoft!

Entrati ormai in pieno fermento pre next-gen, la platea videoludica è assettata di conoscenze, reveal e nuovi annunci. Una consapevolezza che non sembra mancare in casa Microsoft, con la Casa di Redmond che non cessa di stuzzicare la curiosità del purecenemente, bblico.

Recentemente, Phil Spencer, volto di Xbox e responsabile dell'intera divisione gaming Microsoft, ha aperto le danze solo pochi giorni fa, con la promessa che le novità sui giochi per Xbox Series X non si faranno attendere ancora per molto tempo. A questa dichiarazione fa ora eco un peculiare teaser pubblicato dall'account Twitter ufficiale dell'universo verdecrociato. Come potete infatti verificare direttamente in calce a questa news, un brevissimo cinguettio ha rapidamente attratto l'attenzione degli appassionati.



Poche righe sono state sufficienti a scatenare i videogiocatori:

"Abbiamo avuto un'idea che vogliamo sottoporre a tutti:

Video Games 2

Qualche idea?"

Prevedibilmente, l'utenza del social network si è immediatamente cimentata in mille e più ipotesi, dal possibile imminente reveal di un sequel oppure di due differenti titoli destinati ad approdare su Xbox Series X. Voi cosa pensate si celi dietro a questo strano Tweet?



