Xbox Series X: anche annunci di giochi di terze parti all'evento di luglio?

Come ormai ben saprete, nel mese di luglio si terrà un evento dedicato alle esclusive Xbox Series X nel quale è ormai certa la presenza dell'attesissimo Halo Infinite. Stando alle ultime indiscrezioni, però, a presenziare all'evento non ci saranno solo i prodotti in sviluppo presso i team interni di Microsoft.

A svelare questa interessante informazione è il noto insider Shinobi sui forum di ResetEra. Secondo il personaggio, il quale si è rivelato essere più volte affidabile nel corso degli ultimi mesi, l'evento estivo del colosso di Redmond non avrà come protagonisti i soli titoli in esclusiva e fungerà da sede per l'annuncio di alcuni giochi di terze parti. Purtroppo l'insider non si è sbottonato oltre e non ha fornito ulteriori informazioni su quelli che potrebbero essere i titoli mostrati nel corso dell'evento, ma tra i commenti c'è già chi punta ad una nuova presentazione di Elden Ring o agli attesissimi annunci di Warner Bros sui chiacchieratissimi progetti legati a Batman ed Harry Potter.

A proposito di giochi di terze parti e delle loro versioni per la console next-gen targata Microsoft, vi ricordiamo che è appena stata confermata la modalità a 120fps per la versione Xbox Series X di DiRT 5.