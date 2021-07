Xbox Series X: nuovi annunci su retrocompatibilità e FPS Boost questa settimana?

Secondo Miles Dompier (producer video di Windows Central), Microsoft annuncerà questa settimana (tra martedì 27 e mercoledì 28 luglio) qualcosa di nuovo sulla retrocompatibilità Xbox e la funzionalità FPS Boost introdotta a inizio anno.

Purtroppo non sappiamo altro, su Twitter Miles specifica di aver passato del tempo con i ragazzi del team Xbox parlando proprio di retrocompatibilità e FPS Boost e che novità sono attese a strettissimo giro. Non ci resta che attendere il "drop" di Microsoft che solitamente avviene nel primo pomeriggio su Xbox Wire, non è escluso che il reveal possa in qualche modo coinvolgere anche Digital Foundry, testata che ha collaborato più volte con la casa di Redmond per annunci e novità legate al brand Xbox.

Non è un mistero che Microsoft stia continuando a investire sulla retrocompatibilità, su Game Pass, sul Cloud e opzioni come FPS Boost con l'obiettivo di rendere sempre migliore l'esperienza dei giocatori sulle piattaforme Xbox. Investimenti che sembrano dare i loro frutti dal momento che a giugno Xbox Series X/S ha superato gli incassi di PS5 e Switch negli USA, non accadeva dal giugno 2011 per una console della casa di Redmond. Restiamo dunque in attesa del nuovo (o dei nuovi?) annuncio di Microsoft previsto per le prossime ore.