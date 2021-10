Xbox Series X: annunciate le console personalizzate SpongeBob e Tartarughe Ninja

Microsoft ha annunciato una collaborazione con Nickelodeon All-Star Brawl, per festeggiare l'uscita del gioco la casa di Redmond ha dato vita a due Xbox Series X personalizzate dedicate a SpongeBob e alle Tartarughe Ninja.

Non stiamo scherzando, si tratta di due Xbox Series X che ritraggono i due iconici personaggi, la spugna gialla SpongeBob (protagonista di SpongeBob SquarePants) e Leonardo delle Tartarughe Ninja, ogni console viene fornita con un controller che riprende il design principale.

Belle vero, dove si comprano e quando escono queste due Xbox Series X in edizione limitata? Purtroppo non sono in vendita, si tratta infatti dei premi di un concorso riservato ai giocatori in Nord America e in Canada, retwittando un messaggio due fortunati vincitori si porteranno a casa le console personalizzate.

Potete sempre consolarvi con Nickelodeon All-Star Brawl, il picchiaduro con personaggi tratti da serie come SpongeBob SquarePants, Teenage Mutant Ninja Turtles, Avatar The Last Airbender, The Legend of Korra, The Loud House, Danny Phantom, Aaahh!!! Real Monsters, The Wild Thornberrys, Hey Arnold! e Rugrats.

Sebbene il brand Nickelodeon non sia troppo polare in Europa, proprio a questo canale si devono serie come SpongeBob e le Teenage Mutant Ninja Turtules, oltre a tanti altri cartoni animati di grande successo in Nord America e non solo.