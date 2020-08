Xbox Series X: l'apertura dei preordini potrebbe essere vicinissima

Microsoft non ha ancora comunicato la data di apertura dei preordini di Xbox Series X ma un rivenditore australiano ha fatto capire che questo avverrà molto molto presto, almeno secondo le informazioni in possesso delal catena Telstra.

Il servizio clienti del gruppo ha avvisato gli iscritti alla newsletter del fatto che l'apertura dei preordini di Xbox Series X potrebbe essere imminente e dunque chiede di assicurarsi che i dati di contatto siano coretti per essere tra i primi a ricevere email e notifiche.

Da notare come Telstra citi il piano Xbox All Access, che permetterà di acquistare Xbox Series X in abbonamento, con pagamento mensile a rate e vari servizi inclusi tra cui Xbox LIVE Gold e Xbox Game Pass, in maniera simile a quanto avviene con i piani delle compagnie telefoniche che offrono smartphone, telefonate illimitate e GB per il traffico internet.

Al momento tutto tace da parte di Microsoft ma non è escluso che l'apertura dei preordini di Xbox Series X possa avvenire ad agosto e si pensa che lo stesso sia destinato ad accadere con PlayStation 5, del resto mancano pochissimi mesi al lancio e i consumatori non vedono l'ora di scoprire prezzo e data di uscita delle due nuove console.