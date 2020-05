Xbox Series X: appuntamenti digitali ogni mese, giochi first party mostrati a luglio

Microsoft ha annunciato la campagna Xbox 20/20 che inizierà questa settimana con la trasmissione della puntata speciale di Inside Xbox dedicata a Xbox Series X e ci accompagnerà nei prossimi mesi alla scoperta della nuova console.

Ma quali sono i piani per il 2020 di Microsoft? Il lancio di Xbox Series X e Halo Infinite a fine anno e il supporto alle piattaforme Xbox, PC e Game Pass, con tutti i 15 team Xbox Game Studios impegnati su progetti Next-Gen e su produzioni come Halo Infinite, Wasteland 3, Minecraft Dungeons e Microsoft Flight Simulator, senza dimenticare aggiornamenti per i giochi già esistenti, nuovi annunci e novità legate alla piattaforma Project xCloud.

C'è ancora tanto da annunciare ed è per questo che è nato Xbox 20/20, show mensile che servirà proprio per svelare tutte le novità in arrivo. Si inizia il 7 maggio alle 17:00 (seguitelo sul canale Twitch di Everyeye.it dalle 15:00) con Inside Xbox speciale Xbox Series X, durante questo appuntamento vedremo gameplay di giochi next-gen, trailer e anteprime di giochi terze parti, tra cui il debut gameplay di Assassin's Creed Valhalla.

A luglio spazio invece ai giochi first party in sviluppo presso i team interni di Xbox Game Studios, con gameplay e nuovi annunci, inoltre sono previsti ulteriori appuntamenti digitali per tutta l'estate.