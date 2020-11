Xbox Series X/S: appuntamento su Twitch per la 'maratona review' in compagnia di Everyeye

A pochissimi giorni dal lancio di Xbox Series X e della sorella minore Series S non poteva mancare una speciale maratona su Twitch per analizzare nel dettaglio tutte le novità che accompagneranno le nuove console di Microsoft.

Giovedì 5 novembre a partire dalle ore 15:00 sul canale Twitch ufficiale di Everyeye andrà in onda una speciale "maratona review" per sviscerare tutti i segreti delle nuove Xbox Series X e Series S. Un pomeriggio in compagnia dei frontman di Everyeye per raccontare tutte le novità delle nuove console di casa Redmond, analizzando le componenti tecnologiche e la rinnovata strategia di Microsoft per la tanto attesa next-gen.

Come sempre sarà possibile interagire con i vari mattatori che condurranno la live e con tutta la sempre più popolosa community di Everyeye, condividendo opinioni, idee e facendo domande. Insomma una vera e propria recensione interattiva e in tempo reale. Unica condizioni per partecipare, come al solito, è quella di iscriversi al nostro canale Twitch: se non lo avete ancora fatto andate a lasciarci un cuoricino viola!

In attesa delle recensioni, Microsoft ha pubblicato la lista di app multimediali che accompagneranno il lancio delle console. Inoltre un nuovo teardown ha mostrato la semplicità di smontaggio della ventola di Xbox Series X.