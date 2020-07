Xbox Series X, le armi più affilate: Halo, retrocompatibilità, Game Pass e potenza

In seguito alla trasmissione dell'Xbox Games Showcase, Alanah Pearce ha avuto modo di pubblicare una ricca intervista ad Aaron Greebnberg, responsabile Xbox Games Marketing presso Microsoft.

Tra i numerosi argomenti affrontati dai due durante la chiacchierata, figura anche una riflessione su quali sono gli elementi che andranno a contraddistinguere l'offerta di Xbox Series X al momento del lancio. Su questo fronte, il dirigente si è dimostrato fiducioso, affermando che il team Microsoft ritiene di aver messo sul tappeto "molte ragioni per convincere le persone a comprare una Xbox Series X".

Tra queste ultime figura Halo: Infinite, la cui pubblicazione avverrà in maniera contestuale all'esordio della console next gen. "Penso che per ogni grande lancio di un hardware serva una killer app [...] - ha dichiarato Greenberg - E per noi, è entusiasmante avere Halo: Infinite in arrivo con la console, costruito e completamente ottimizzato per Xbox Series X". Master Chief, evidenzia il dirigente, tornerà così ad accompagnare l'esordio di un hardware verdecrociato per la prima volta dai tempi dell'Xbox originale, in un mix che promette di fondere innovazione e tradizione, con una struttura di gioco più votata alla libertà dell'utente.



A ciò, si aggiunge poi l'offerta di titoli disponibili, arricchita dalle feature legate alla retrocompatibilità di Xbox Series X con le precedenti generazioni di console Microsoft. A ciò, si somma la proposta garantita dal catalogo di Xbox Game Pass, in continua e rapida espansione. Infine, afferma Greenberg, l'hardware next gen avrà dalla sua anche il fatto di essere "più potente di ogni altra console da gaming".



E voi cosa ne pensate della strategia Microsoft per la next gen?