Xbox Series X arriva prima: Amazon Italia anticipa le spedizioni!

Amazon Italia anticiperà le spedizioni di Xbox Series X: molti lettori ci hanno scritto per avvisarci di aver ricevuto una email dal colosso dell'eCommerce che annuncia l'arrivo anticipato della console per coloro che hanno effettuato il preordine.

Nello specifico la consegna è ora prevista per il 10 novembre mentre in precedenza la finestra temporale per la spedizione variava dal 12 al 19 novembre, Amazon invece sta rassicurando i consumatori sul fatto che riceveranno la console prenotata proprio al day one e senza ritardi di alcun tipo sulla tabella di marcia.

Sono in molti a chiedersi se Amazon spedirà PS5 in anticipo, per quanto riguarda la console Sony non abbiamo ancora una risposta mentre nel caso di Xbox Series X (e Xbox Series S) la spedizione inizierà presumibilmente tra giovedì e venerdì di questa settimana per fare in modo di rispettare la data di consegna ora fissata per il 10 novembre appunto.

Al momento Xbox Series X risulta sold-out su Amazon e non è possibile ordinare la console Microsoft, chi ha già effettuato il preordine può invece stare tranquillo. Ovviamente quanto riportato è valido solamente per Amazon IT e non sappiamo se altri rivenditori adotteranno la stessa strategia o se inizieranno a consegnare le console dal 10 novembre, restiamo in attesa di aggiornamenti.