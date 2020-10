Xbox Series X è arrivata in redazione, presto le prime impressioni!

Un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per l'umanità... Stiamo ovviamente esagerando, ma siamo ben lieti di dirvi che abbiamo ricevuto Xbox Series X (versione preview, non definitiva) in redazione, di fatto il nostro primo approccio "dal vivo" alla next-gen.

"Un primo passo nella next gen. È arrivata Xbox Series X! Nei prossimi giorni cominceremo a raccontarvi l'esperienza utente, poi ci sposteremo sul software. State con noi!"

Il nostro Francesco Fossetti (seguitelo su Facebook e Instagram) è pronto a sviscerare ogni aspetto della console Microsoft di nuova generazione e presto vi proporremo su queste pagine i primi approfondimenti raccontandovi le prime impressioni dal vivo, l'esperienza utente con l'interfaccia ed il controller, le nuove funzionalità come il Quick Resume e ovviamente ci sposteremo poi sui giochi.

Il viaggio è appena iniziato, dunque vi consigliamo di restare sintonizzati su Everyeye.it e sulle pagine Facebook e Instagram, senza dimenticare il canale YouTube e ovviamente Twitch, dove presto potremo rispondere in live alle vostre domande su Xbox Series X... quindi iscrivetevi al canale Everyeye.it per non perdere neanche un secondo delle nostre trasmissioni!



Fateci sapere nei commenti se avete qualche dubbio in particolare o se vorreste conoscere ulteriori dettagli su aspetti specifici, non potremo rispondervi qui sotto direttamente ma cercheremo di farlo nei prossimi appuntamenti con i Q&A e le colazioni mattutine. Non potremo raccontarvi tutto, ma cercheremo di essere il più esaustivi possibili nella nostra analisi.