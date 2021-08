Xbox Series X: in arrivo una novità per i membri Insider nei prossimi giorni?

Secondo quanto riportato da Shane Osborne di Microsoft sui propri canali social, questa settimana arriverà una funzionalità molto interessante per il sistema operativo di Xbox Series X/S (e Xbox One), riservata al momento ai soli utenti Insider.

Rispondendo a una domanda su Twitter, Osborne fa sapere "di non vedere l'ora che arrivi il nuovo aggiornamento preview di questa settimana, sarà bellissimo", non è chiaro però a cosa si riferisca esattamente, c'è chi parla della possibilità che la nuova feature riguardi l'IA e chi invece il gioco in streaming tramite xCloud ma ovviamente si tratta solamente di semplici ipotesi e non sappiamo quale sia questa funzione misteriosa e potenzialmente molto interessante, considerando l'enutusiasmo di Osborne.

Tra le ultime novità lanciate da Microsoft troviamo l'arrivo di Xbox Cloud Gaming in Beta su PC per i membri Insider e il supporto Remote Play per giocare in streaming su PC, il sistema operativo delle console della famiglia Xbox è in continua evoluzione e la casa di Redmond ha più volte dichiarato di essere al lavoro per rendere l'OS e l'interfaccia sempre più leggeri e intuitivi per i giocatori, così da permettere agli utenti di trovare rapidamente i contenuti di proprio interesse e poter avviare rapidamente le funzionalità più utilizzate.