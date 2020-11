Xbox Series X e l'assenza di esclusive al lancio: Phil Spencer non teme per le vendite

Nel corso di una recente intervista ai microfoni di Shacknews, Phil Spencer ha svelato il suo punto di vista circa l'importanza della lineup di lancio di una nuova console e di come l'assenza di titoli esclusivi non stia avendo alcun impatto sul successo di Xbox Series X|S.

Ecco di seguito le parole del boss di Xbox:

"So già che alcune testate metteranno a confronto le lineup di lancio di Series X|S e PS5. Se però entrambe le console sono andate esaurite ovunque, non credo che la lineup di lancio possa influire così tanto al di fuori di una possibile valutazione con voto. Questo fattore non inciderà sul numero di unità che andremo a vendere. A determinare il numero di console vendute non sarà la competizione o il lancio di un nuovo Halo, ma il quantitativo di pezzi che riusciremo a produrre."

"L'abbiamo visto, i preordini sono andati sold out nel giro di qualche ora e dimostra che c'è competizione. Al momento c'è grande richiesta per le console domestiche e stiamo facendo in modo di produrne il più possibile. Penso che se avessimo avuto Halo Infinite sarebbe stato positivo dal punto di vista dell'immagine del brand ma non così impattante sul lancio."

Sembra quindi che Spencer sia convinto che la lineup di lancio non sia centrale nell'offerta di Xbox Series X e Series S ed è probabile che voglia puntare tutto sulla presenza dei servizi come l'acclamato Xbox Game Pass, che proprio ieri ha ricevuto una nuova iniezione di titoli oltre ad una corposa quantità di aggiornamenti gratuiti che potenziano i giochi sulle console di nuova generazione.