Xbox Series X: l'assenza di "vere" esclusive avrà un impatto sulle prestazioni?

I giochi first party per Xbox Series X sapranno sfruttare le reali potenzialità hardware della nuova console di Microsoft a prescindere dal supporto a Xbox One nei primi due anni di vita della piattaforma? Ne discute il collettivo di Digital Foundry nella loro ultima video analisi.

I ragazzi di DF partono dall'assunto che, a prescindere dalla strategia di Microsoft legata al superamento del concetto di console, la stragrande maggioranza degli sviluppatori multipiattaforma e first party avrebbe comunque deciso di abbracciare il crossgen per sfruttare l'enorme base installata delle attuali console. Molti dei giochi che arriveranno su PS5 e Xbox Series X, oltretutto, sono stati sviluppati su devkit con funzionalità software ancora poco evolute.

Di conseguenza, secondo Digital Foundry la strategia crossgen attuata dalla casa di Redmond non dovrebbe incidere negativamente sulla grafica della prima ondata di giochi first party per XSX. In questa fase, gli sviluppatori degli Xbox Game Studios hanno diverse opzioni per sfruttare le potenzialità hardware della nuova console Microsoft, soprattutto se quest'ultima, come vociferato dai rumor e dai leak sulle specifiche di Xbox Series X, vanterà un'architettura non troppo dissimile da quella di un moderno PC di fascia alta.

A detta del team di DF, le strade percorribili dagli autori dei giochi first party della casa di Redmond per sfruttare le risorse di XSX saranno diverse, dall'aumento del framerate alla gestione della risoluzione, fino ad arrivare alla pubblicazione di update e patch per l'aggiunta di texture e modelli poligonali più definiti, effetti particellari più evoluti e sistemi di illuminazione dinamica di ultima generazione, come l'ormai celebre Ray Tracing.