Xbox Series X: aumento di prezzo in arrivo? Sì, secondo l'analista Serkan Toto

Come sarà il 2023 di Microsoft? Il futuro di Xbox e Microsoft sarà ricco di sfide importanti, al di là di ciò che i prossimi mesi del 2023 avranno in serbo per tutti i giocatori e non solo. Tuttavia, nelle scorse settimane sono emerse numerose indiscrezioni su quella che potrebbe essere la politica dei prezzi di Xbox per l'anno da poco arrivato.

Si parla, infatti, di un aumento dei costi generali per l'hardware ed i servizi in abbonamento della compagnia verde crociata, andando il linea con quelle che sono le necessità emerse in seguito al recente aumento di costo delle esclusive Xbox. Phil Spencer ha a più riprese definito "inevitabile" l'aumento dei prezzi dei giochi, seguendo obbligatoriamente quelle che sono state alcune delle ultime scelte pesanti in merito alla politica dei prezzi di Sony.

Tuttavia, le ultime dichiarazioni del Dr. Serkan Toton di Kantan Games ai microfoni di GI.biz farebbero riferimento ad una realtà più complessa e meno piacevole per i giocatori, in quanto egli ritiene che il passaggio dai 60 ai 70 dollari dei giochi targati Xbox sarà solo la punta dell'iceberg. "Finora non tutti gli studi hanno aumentato i prezzi per tenere il passo con l'aumento dei costi di produzione, ma è probabile che i giocatori vedranno aumentare i prezzi su tutta la linea nel 2023".

Sono queste le affermazioni di Toton, l'analista che lavora presso Kantan Games che ritiene non si tratti di un aumento che coinvolgerà i soli videogiochi in senso stretto: "Credo che questo trend non coinvolgerà i soli titoli AAA, ma anche gli abbonamenti e l'hardware, specialmente da Microsoft". Ciò nonostante, per lo stesso Serkan Toton sembrerebbe che Nintendo non sarà direttamente coinvolta dal necessario aumento dei prezzi, a meno che non si verifichi l'arrivo della tanto vociferata versione Pro di Nintendo Switch.

Cosa riserva il futuro di Xbox e Microsoft per gli utenti? Purtroppo non vi è modo di saperlo ancora con certezza, seppure gli esperti del settore ritengano che l'allineamento a Sony in termini di politica di gestione dei prezzi sarà inevitabile. Le problematiche economiche coinvolgono tutto il pianeta e le case produttrici di hardware, seppure Nintendo sia l'unica che al momento non ha dichiarato alcun aumento dei costi di hardware e/o software.