Xbox Series X avrà più esclusive al lancio rispetto a PS5, stando ai rumor

Dopo averci offerto delle importanti anticipazioni sul reveal di Hellblade 2 e sull'arrivo di Death Stranding su PC, il giornalista e insider Anton Logvinov si focalizza su Xbox Series X per dirsi certo del fatto che la lineup di lancio della console next-gen di Microsoft supererà quella di PS5 in tema di esclusive.

Secondo quanto riferito dal giornalista russo, le sussidiarie collegate agli Xbox Game Studios e gli accordi stretti con le case di sviluppo terze daranno a Microsoft l'opportunità di lanciare Xbox Series X con un catalogo che comprenderà dalle 12 alle 16 esclusive assolute, senza cioè contare i titoli cross-gen come Halo Infinite. A detta di Logvinov, però, nel computo totale di queste esclusive troveremo sia i titoli ad alto budget (i cosiddetti "tripla A") che i progetti "minori" collegati al programma ID@Xbox.

Sempre stando alle indiscrezioni dell'insider russo, la lineup di lancio di PlayStation 5 non avrà una sola esclusiva "importante" ma una vasta selezione di riedizioni migliorate di titoli PS4, come Death Stranding, The Last of Us Parte 2 o Ghost of Tsushima. Nella lista dovrebbero rientrare anche Demon's Souls Remastered e altri remake e rifacimenti next-gen non meglio specificati, oltre al recentemente annunciato GodFall di Gearbox e Counterplay Games.

Nel frattempo, l'altro insider Daniel Ahmad preferisce concentrarsi sul prezzo di Xbox Series X per ragionare sui costi di sviluppo affrontati da Microsoft per produrre ogni singola console next-gen.