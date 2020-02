Xbox Series X avrà hardware dedicato all'audio 3D come PS5

Nelle ultime settimane si stanno sovrapponendo rumor su rumor riguardanti le caratteristiche tecniche delle console di prossima generazione Microsoft e Sony. L'ultima di queste informazioni, questa volta praticamente certa, riguarda Xbox Series X, piattaforma che potrebbe includere un componente dedicato esclusivamente all'audio spaziale.

A svelarlo è il sito ufficiale della GDC 2020, evento durante il quale terrà un panel anche Robert Ridihalgh, personaggio che nel colosso di Redmond ricopre il ruolo di Senior Technical Audio Specialist.

Ecco di seguito la descrizione dell'evento, che si terrà il prossimo 18 marzo:

"Scopriamo tutto dagli audio designer di Borderlands 3 e Gears of War 5 circa la collaborazione tra Microsoft, Dolby e altri partner grazie ai quali si avrà una rivoluzione nell'audio spaziale che renderà qualsiasi paio di cuffie un portale multi-dimensionale verso altri mondi. Gli spettatori si immergeranno nella progettazione dell'audio design (Project Acoustics) e nell'importanza che l'hardware dedicato avrà sulla prossima generazione di console Xbox."

Ci sono quindi ben pochi dubbi circa la presenza in Xbox Series X di hardware dedicato alla sola gestione dell'audio 3D. Dopotutto abbiamo già visto l'interesse da parte di Microsoft nei confronti di questo settore, dal momento che sia su Xbox One che su Windows 10 sono presenti diverse soluzioni gratuite (come Windows Sonic) e a pagamento (vedi Dolby Access) che permettono di migliorare la resa sonora di qualsiasi tipo di cuffie stereo, così da illudere il giocatore/spettatore che si tratti di suoni provenienti da svariate direzioni.

Vi ricordiamo che, stando agli ultimi leak sulle specifiche dei devkit di PlayStation 5 e Xbox Series X, anche la console di prossima generazione Sony implementerà qualcosa di molto simile.