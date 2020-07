Xbox Series X avrà la miglior lineup di lancio di sempre per una console Xbox

Phil Spencer è stato intervistato da Polygon e in questa occasione ha parlato tra le altre cose anche della lineup di lancio di Xbox Series X, definendola la migliore di sempre per quanto riguarda le console della famiglia Xbox.

"Certamente siamo in ottima posizione per quanto riguarda la lineup di lancio, probabilmente la migliore di sempre per una console Xbox. Non solo ci saranno nuove esperienze ma i giocatori potranno accedere ad un catalogo titoli vastissimo sin dal day one grazie al Game Pass e alla retrocompatibilità." E poi c'è Halo Infinite, come fa notare Polygon, serie che non accompagna il lancio di Xbox sin dal 2001, quando Halo Combat Evolved uscirà insieme alla prima console Microsoft, diventando rapidamente una vera e propria killer application per la Xbox originale.

Qualità, quantità e varietà, questo lo slogan di Phil Spencer per l'evento Xbox Games Showcase del 23 luglio, seguiremo l'evento in diretta su Twitch dalle 14:00 per un pomeriggio a tutto Microsoft, vi racconteremo le nostre impressioni e le aspettative in attesa di vedere i giochi in azione, non mancate. Durante lo show non dovrebbe esserci spazio per annunci hardware e dunque quasi certamente non scopriremo la data di uscita e il prezzo della console in questa occasione.