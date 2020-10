Xbox Series X in azione su Everyeye: Gears 5, Gears Tactics, hardware e giochi

In casa Everyeye, prosegue a pieno ritmo il percorso di avvicinamento al lancio delle console di prossima generazione a firma Microsoft, atteso per il 10 novembre.

Nell'ultimo appuntamento dedicato, i nostri Francesco Fossetti e Marco Mottura hanno avuto modo di dedicare diverse ore alla presentazione e a test su strada di Xbox Series X. Grande protagoniste, in particolare, il franchise di Gears of War, che accompagnerà il lancio dell'hardware in una duplice incarnazione. Da un lato, Gears 5 potrà essere giocato in retrocompatibilità, arricchito da diverse feature di carattere next gen. Parallelamente, Gears Tactics, già disponibile in versione PC, farà il proprio debutto su console.

Per presentarvi ogni dettaglio legato alle performance e alle caratteristiche dei due titoli sulla nuova Xbox Series X, la Redazione di Everyeye si è nuovamente tinta di luminosi riflessi verdecrociati, per una lunga live dedicata. Se vi siete persi la diretta, non temete: direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye On Demand, potete trovare la replica integrale.



Nell'augurarvi una buona visione, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete peraltro trovare ulteriori dettagli nell'ampio ventaglio di articoli dedicati alla next gen Microsoft. Di recente, il nostro Francesco Fossetti ha illustrato il funzionamento degli update gratuiti su Xbox Series X e offerto le sue impressioni sulla performance next gen di DiRT 5.