Xbox Series X in azione: Minecraft e Gears 5 in un assaggio di gameplay

Nel corso della giornata di lunedì 16 marzo, Microsoft ha ufficialmente presentato, decisamente a sorpresa, quelle che saranno caratteristiche tecniche di Xbox Series X.

A breve distanza, è stato pubblicato un video decisamente interessante, realizzato da Austin Evans, uno dei conduttori del podcast The Test Drivers. Invitato da Microsoft, quest'ultimo ha avuto modo di mettere le mani in anteprima su Xbox Series X, per discutere delle sue impressioni con la community. Direttamente in apertura a questa news, potete dunque visionare l'interessante filmato, che offre un assaggio delle next-gen verdecrociata.



Tra i protagonisti, i dettagli hardware della nuova console, ma anche un primo sguardo alle Tech Demo di due titoli, per illustrare le potenzialità del Ray Tracing su Xbox Series X e non solo. Stiamo parlando nello specifico di Minecraft e di Gears 5. Il primo illustra gli effetti della tecnologia sulla propagazione della luce, mentre il secondo rappresenta un interessante antipasto su miglioramenti in campo di grafica e fluidità del gameplay.



Ricordiamo che ad oggi mancano ancora dettagli su prezzo e data di lancio, ma Microsoft ha assicurato che Xbox Series X sarà sul mercato in tempo per Natale e che allo stato attuale non sono previstai ritardi a causa della diffusione del Coronavirus.