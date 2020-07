Xbox Series X: la base d'appoggio per il sistema di raffreddamento nel video di Microsoft

Nell'ultimo tweet dedicato all'evento sui giochi nextgen Xbox del 23 luglio, Microsoft ha mostrato una nuova animazione che ci permette di ammirare nel dettaglio la base d'appoggio di Xbox Series X.

Come sottolineato dal giornalista Brad Sams con un report pubblicato a inizio luglio, la base d'appoggio di Xbox Series X è stata progettata non solo per garantire il posizionamento in verticale della console ma anche, e soprattutto, per rendere il suo sistema di raffreddamento ancora più efficiente.

La breve animazione condivisa dalla casa di Redmond conferma infatti le anticipazioni di Sams e mostra la parte inferiore di Xbox Series X con tanto di base d'appoggio caratterizzata da un anello di gomma che corre lungo tutto il bordo esterno della base in plastica, con un rialzamento approssimativo di un paio di centimetri rispetto alla griglia ideata per garantire un flusso d'aria ottimale.

Questa soluzione progettuale ha consentito a Microsoft di creare una console di dimensioni relativamente contenute (per la potenza computazionale sprigionata) grazie all'adozione di una ventola di grandi dimensioni e a basso regime di rotazioni (e quindi, molto silenziosa) che, collocata sulla parte superiore del sistema, attingerà all'aria proveniente dal fondo della console per raffreddare uniformemente le temperature generate dalla componentistica interna. Per un veloce "ripasso" dell'hardware della piattaforma nextgen di Microsoft che arriverà sul mercato a fine anno, vi rimandiamo al video su design e dissipazione del calore di Xbox Series X realizzato a marzo dal collettivo di Digital Foundry.