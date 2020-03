Xbox Series X potrebbe battere PS5 sulla decompressione delle texture

Su Twitter c'è stato anche uno scambio di battute tra Geldreich e James Stanard, programmatore di Microsoft specializzato in ricerca e sviluppo di soluzioni per l'ottimizzazione grafica. Stanard non si è esposto più di tanto, ma ha parlato di come BCPack sia una tecnologia interamente dedicata alla decompressione delle texture, il che potrebbe lasciar intuire come il suo funzionamento possa essere più efficiente rispetto a Kraken.

Uno di questi riguarda le capacità di entrambe le console di decomprimere le texture e, stando alle parole dello sviluppatore Richard Geldreich che in passato ha lavorato per Valve ed Ensemble Studios, su questo fronte potrebbe avere la meglio Xbox Series X. Geldreich sostiene infatti che la tecnologia per la decompressione delle texture di Microsoft, che prende il nome di BCPack e della quale non si è parlato molto nelle ultime settimane, potrebbe avere le potenzialità di superare Kraken, ovvero lo strumento presentato da Mark Cerny e che servirà a PS5 per la medesima funzione. Se le parole dello sviluppatore dovessero rivelarsi affidabili, questo aspetto della console Microsoft potrebbe colmare il gap rappresentato dalla minor velocità dell'SSD rispetto a quello personalizzato di PlayStation 5.

Gamers comparing Xbox Series X vs. PS5 aren't factoring in Microsoft's dark horse: BCPack. We don't have any real details yet, but it's possible that BCPack will be stronger than RDO BCx encoding+Kraken compression. — Richard Geldreich (@richgel999) March 20, 2020

Microsoft engineers deeply understand the importance of texture compression. I think they spent several years working on it. I look forward to them revealing more details! — Richard Geldreich (@richgel999) March 22, 2020

The bulk of the data games have to deal with is GPU texture data. Kraken (in PS5) is a general purpose system, not explicitly designed with texture data in mind. What Microsoft has is specially designed to kick ass on texture data. That's what counts! — Richard Geldreich (@richgel999) March 20, 2020