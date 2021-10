Xbox Series X: Belfry, Dragon, Indus e PaxDei, riassumiamo le esclusive dei team esterni

Nella notte Jeff Grubb e Jez Corden hanno svelato l'esistenza di Project Belfry per Xbox Series X e PC, esclusiva targata Xbox Game Studios Publishing sviluppata da Stoic Studios. Nel frattempo Klobrille ne ha approfittato per fare chiarezza su tutti i giochi attualmente in sviluppo da studi esterni e che verranno pubblicati da Microsoft.

La divisione Xbox Game Studios Publishing si occupa proprio di pubblicare videogiochi in esclusiva Xbox (e ovviamente PC) sviluppati da studi terze parti con i quali vige un rapporto di collaborazione, senza che questi facciano però parte della famiglia Xbox Game Studios che comprende team di proprietà Microsoft come Bethesda Game Studios, Obsidian, Turn10 e Playground Games.

Ma quali sono questi giochi in sviluppo e non ancora annunciati? L'unico già noto è Contraband di Avalanche Studios (autori di Mad Max e Just Cause) ma ci sono anche Project Indus sviluppato da Oxide Games (Ashes of the Singularity), Project PaxDei di Mainframe Industries, Project Shaolin di Brass Lion Entertainment, Project Dragon di IO Interactive (autori di Hitman) e Project Belfry di Stoic Studios, team noto per la serie The Banner Saga.

Tutti questi progetti usciranno in esclusiva Xbox ma c'è da dire che sappiamo ben poco dal momento che nessuno dei giochi citati parte Contraband è stato annunciato ufficialmente. Project PaxDei sembra essere un MMO basato sul Cloud mentre Project Dragon è un gioco multiplayer a base di draghi, infine Project Belfry viene descritto come un action stile Dragon's Crown.