Xbox Series X e Bethesda: il futuro Microsoft in un evento a Marzo? Parla Grubb

Il colosso di Redmond lo ha ormai chiarito più volte: la strategia Microsoft nei confronti di Bethesda è di lungo periodo, ragione per la quale giochi della compagnia già annunciati per PlayStation 4 e PlayStation 5 arriveranno sulle console Sony come originariamente previsto.

Al momento, tuttavia, non è del tutto chiaro quali saranno le conseguenze concrete della colossale acquisizione messa in atto dalla divisione gaming di Phil Spencer. In particolare, sono in molti a domandarsi se i prossimi giochi Bethesda saranno esclusive Xbox o meno. Ebbene, secondo Jeff Grubb, giornalista e insider videoludico, gli appassionati non dovranno attendere molto per saperne di più. Secondo quest'ultimo infatti, tra poco più di un mese il processo di acquisizione di ZeniMax sarà formalmente concluso e non vi saranno più ragioni di natura burocratica che impediscano a Microsoft di discutere apertamente del futuro.



"Nel momento in cui l'accordo sarà concluso, - ha dichiarato Jeff Grubb durante un recente podcast - ne parleranno in grande stile. Non so se si tratterà di un evento in stile Nintendo Direct, ma lo renderanno noto, ne parleranno in maniera estesa e spiegheranno quali saranno le conseguenze per tutti gli attori. Aspettatevi che tutto ciò accada intorno alla metà di marzo". Al momento, ovviamente, non vi sono conferme ufficiali in merito. Nel ribadire che stiamo dunque discutendo di un rumor, segnaliamo che in passato Jeff Grubb ha avuto modo di condividere anticipazioni rivelatesi talvolta corrette e talvolta errate.