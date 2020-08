Xbox Series X: il bollino dei Giochi Ottimizzati scompare dalla copertina?

Sulla scorta delle informazioni ottenute dall'analista videoludico Daniel Ahmad, la divisione marketing di Microsoft avrebbe deciso di rimuovere "l'ingombrante" abollino dei Giochi Ottimizzati per Xbox Series X dalla copertina dei titoli che approderanno sulla console nextgen della casa di Redmond.

A supporto dell'indiscrezione raccolta dall'analista conosciuto sui social con il nome di ZhugeEX, e ripresa da giornalisti come Tom Warren di The Verge, troviamo la nuova cover di DiRT 5 per console Xbox. Non è chiaro, però, se si tratta di un'immagine ufficiale o di uno scatto ritoccato (come suggerito da alcuni utenti su Twitter) che Ahmad può aver condiviso per "anticipare visivamente" il cambio di rotta deciso da Microsoft.

Dietro alla scelta assunta dalla divisione Xbox dell'azienda americana, secondo l'analista, ci sarebbe la volontà di rispondere ai dubbi sollevati da chi ha ritenuto che il bollino sui Giochi Ottimizzati per Xbox Series X occupasse troppo spazio sulla cover. Sempre a detta di ZhugeEX, in conseguenza di questa decisione il bollino in questione sarà visualizzato sul retro delle copertine dei giochi XSX, ma con dimensioni più contenute o, forse, con un logo completamente diverso.

Mentre aspettiamo di ricevere un riscontro da parte della casa di Redmond, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate un approfondimento sui giochi migliori dell'evento Xbox Games Showcase del 23 luglio scorso.