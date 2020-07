Verso Xbox Series X: più budget, più tempo per lo sviluppo e nuovi studi

A qualche settimana dall'evento di presentazione dei giochi Xbox Series X e a pochi mesi dal debutto della console di prossima generazione, Phil Spencer ha messo in chiaro che la divisione Xbox non ha alcuna intenzione di rallentare.

Il boss di Xbox o ha affermato con decisione nel corso di una recente intervista che ha concesso a GamesIndustry.biz. Gli investimenti volti al supporto di Xbox Series X sono cominciati già da qualche anno, con l'acquisizione di ben sette studi - Compulsion Games, Double Fine, InXile Entertainment, Ninja Theory, Obsidian Entertainment, Playground Games, Undead Labs - e la fondazione di uno tutto nuovo - The Initiative. "Abbiamo acquisito un buon numero di studi in un breve periodo di tempo, e adesso vogliamo assicurarci che procedano nella direzione giusta".

Questa grande manovra, e gli eccellenti risultati degli ultimi tempi, fanno ben sperare in vista della prossima generazione. Anche se la priorità è quella di fornire supporto agli studi attuali, Spencer non esclude la possibilità di acquisirne di nuovi: "Il portfolio di Game Pass e gli abbonati continuano a crescere. Stiamo lanciando una nuova console. Lo scorso anno è stato il nostro più grande anno di sempre in termini di guadagni per i nostri Xbox Game Studios. Un sacco di divisioni stanno facendo molto bene, per questo sondiamo sempre il mercato in cerca di nuove opportunità per gli studi".



"La nostra priorità è assicurarci che i team abbiano tutto il necessario per creare la miglior versione dei loro giochi. Ciò significa estendere alcune delle scadenze e dar loro maggior budget. Abbiamo un grande supporto in tal senso da Satya Nadella, il CEO di Microsoft, ed Amy Hood, il CFO. Non c'è nessun segnale che potrebbe indurci a rallentare, dobbiamo solo procedere ad un ritmo sostenibile. Siamo sempre lì fuori a parlare con la gente, ma cerchiamo l'opportunità giusta".

Da diversi giorni circolano dei rumor sulla possibile acquisizione di Warner Bros. Games da parte di Microsoft: è questa l'opportunità giusta di cui parla Spencer?