Xbox Series X: nuovo bundle in arrivo con Forza Horizon 5 Premium Edition

Lanciata l'offerta di Xbox Store 'Paghi 1 prendi 2' sui giochi EA, Microsoft riguadagna le pagine del blog di Xbox Wire per annunciare l'imminente arrivo sul mercato di un nuovo bundle di Xbox Series X con Forza Horizon 5 Premium Edition.

Gli acquirenti del nuovo bundle presentato dalla casa di Redmond avranno perciò modo di sfrecciare per le strade dell'immenso open world del Messico di Forza Horizon 5. La Premium Edition del kolossal arcade racer di Playground Games comprende il gioco base, l'espansione Forza Horizon 5 Hot Wheels e un codice per riscattare il secondo DLC destinato ad approdare su PC e console Xbox nel corso del 2023. Ma non solo.

La versione speciale di FH5 garantisce anche l'accesso alle 42 auto aggiuntive del Pass Auto, le ricompense esclusive dell'Abbonamento VIP e il Pacchetto di Benvenuto con 5 auto, una casa e dei voucher per sbloccare gratis una vettura e tre capi d'abbigliamento rari. Qualora ve la foste persa, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Forza Horizon 5 a firma di Giuseppe Carrabba.

Il bundle Xbox Series X con Forza Horizon 5 Premium Edition sarà disponibile in Europa entro la fine di gennaio al prezzo consigliato di 559,99 euro: in calce alla notizia trovate il link al sito ufficiale di Xbox.com, con tutte le indicazioni sui contenuti del bundle, sulle caratteristiche della console e sulla disponibilità.