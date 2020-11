Xbox Series X in bundle con Assassin's Creed Valhalla? Trapela online la prima foto!

Un utente del forum di Reddit ha condiviso una foto che, se risultasse veritiera, confermerebbe l'arrivo sul mercato di un bundle di Xbox Series X con Assassin's Creed Valhalla.

L'autore di questa foto afferma di averla scattata in Polonia, presumibilmente all'interno del magazzino di un negozio di videogiochi o di una grande catena di distribuzione che si prepara alla commercializzazione delle console nextgen. Nell'immagine è possibile osservare diverse scatole impilate che mostrano sia la parte frontale che il retro di questo bundle di Xbox Series X con AC Valhalla.

La console ritratta sulla confezione non sembra avere delle personalizzazioni estetiche. Neanche il controller presenta delle customizzazioni speciali, come serigrafie a tema o loghi che rimandino l'utente all'ormai storica serie action adventure di Ubisoft che, con gli ultimi capitoli, ha virato in direzione dei GDR open world.

Nella speranza che i rappresentanti di Microsoft e del colosso videoludico francese facciano presto chiarezza sulla faccenda, vi ricordiamo che in rete sono trapelate anche le immagini dell'enorme mappa di Assassin's Creed Valhalla, con numerosi spoiler sugli scenari esplorabili nell'avventura ruolistica con protagonista il vichingo Eivor.