Xbox Series X: il bundle Xbox One X di Cyberpunk 2077 svela la strategia di Microsoft?

Riprendendo l'annuncio ufficiale del bundle Xbox One X a tema Cyberpunk 2077, l'analista Daniel Ahmad riflette sulla strategia nextgen portata avanti da Microsoft per prepararsi al lancio di Xbox Series X.

L'analista conosciuto dagli appassionati di videogiochi con il suo nome da battaglia di ZhugeEX si sofferma sulle tempistiche di commercializzazione della nuova versione di Xbox One X per spiegare come sia "davvero interessante che il bundle venga lanciato a giugno quando il gioco di Cyberpunk 2077 arriverà a settembre. D'accordo, forse sto correndo troppo, ma forse questo potrebbe essere un segno del fatto che la produzione di Xbox One X sarà limitata dopo giugno per fare in modo che la catena di produzione esistente riesca a raggiungere la massima capacità per Xbox Series X".

A detta di Daniel Ahmad, quindi, dietro alla decisione di lanciare a giugno il bundle di Xbox One X dedicato a Cyberpunk 2077 potrebbe esserci la necessità, per i vertici della divisione Xbox di Microsoft, di rivedere da metà 2020 in avanti l'intera filiera produttiva in vista dell'uscita di Xbox Series X, prevista per le prossime festività natalizie.

Nelle scorse settimane, oltretutto, Microsoft e CD Projekt hanno confermato che Cyberpunk 2077 sfrutterà lo Smart Delivery di Xbox Series X, ossia il sistema che permetterà agli acquirenti della versione Xbox One del kolossal sci-fi di scaricare gratis un update che sappia sfruttare le potenzialità della console nextgen della casa di Redmond.